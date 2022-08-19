鄱陽湖洞庭湖面積大縮水　衞星圖「瘦成閃電」

長江流域近日出現嚴重旱情，內地水利部周三（17日）表示，洞庭湖和鄱陽湖水面面積較6月縮小四分之三。周五（19日）衞星圖片顯示，該兩大湖泊面積已「瘦成一道閃電」。鄱陽湖星子站水位連日創新低，當日凌晨4時退至9.99米，是自1951年有紀錄以來最早進入枯水期。

今年7月以來，長江流域持續高溫少雨，江河來水偏少、水位持續走低，中小型水庫蓄水不足。該流域發生了1961年以來最嚴重的氣象乾旱，四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽6省市耕地受旱面積1,232萬畝，83萬人、16萬牲畜供水受影響。內媒周五從歐洲航天局網查詢衞星圖片發現，從7月11日到8月15日，鄱陽湖、洞庭湖水體面積大縮水。從內地網上地圖地球模式同樣可見，鄱陽湖大面積顯示為土黃色，與鄱陽湖國家濕地公園的藍色形成鮮明對比。

湖北大學中國長江文化研究院院長鄭曉云表示，近10年來鄱陽湖縮水已成常態。不僅是鄱陽湖，洞庭湖和太湖也面臨同樣的情況。這與整個長江流域的水量變化有密切關係，主因是全球厄爾尼諾現象造成的氣候紊亂、降雨減少。鄭曉云認為，在新的形勢下，應當重新思考長江水資源的規劃和利用。