開業半小時飲品售罄　茶飲店回應代購傳聞

內地連鎖茶飲店茶顏悅色在江蘇南京地區的2家門店，於周四（18日）上午開業，報道指分店開業僅半小時便因飲品售罄宣布關店，現場有黃牛開出200元（人民幣，下同，約232港元）代購一杯奶茶。由於現場排隊人多，最終勞動警員到場維持秩序。事後官媒發評論稱，奶茶只是一種飲品，不要過度「神化」。而就事件引起的風波，茶顏悅色周五（19日）在微信公眾號發文致歉。

公司在發文中表示，籌備了幾個月，本來以為一切準備就緒，但因疫情關係，加上黃牛代購的消息登上熱搜榜，引起太多不必要的討論，打擾了大家的視線，對此感到抱歉。對僱人排隊和請代購炒作等傳聞，公司強調會以限購來抵制代購和倒賣的行為。同時，公司會根據營業情況和門店產能條件，調整2家門店的營業時間，希望消顧客錯峰前往飲茶。

早前報道，周四距離新店開門前5分鐘，新店所在各入口開始張貼通知，指當日茶飲已售罄，而現場開始有黃牛兜售奶茶。另傳有招聘訊息顯示，公司開出一天100元（約116港元）底薪另加提成，招人兼職排隊，最少做3天。對此，有人質疑是一場「人造繁榮，營造生意火爆」的假象。