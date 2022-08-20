內地昨增2169宗本土新冠　逾11萬旅客離開海南

國家衞健委周六（20日）通報，內地前一日新增2,169宗本土新冠病例，分別為578宗確診和1,591宗無症狀感染。海南本土病例佔最多，有1,201宗，其次是西藏的523宗。海南省疫情近日有所緩和，省疫情防控工作指揮部綜合組副組長李文秀表示，目前已有逾11萬名旅客有序離島，當局將進一步推動滯留旅客轉運、健康管理驛站設立等各項工作，加快滯留旅客返程。

海南省周五（19日）新增本土新冠病例仍居全國之首，連日在海南調研疫情防控工作的副總理孫春蘭表示，經過持續攻堅，三亞市的疫情擴散勢頭得到有效遏制，疫情較嚴重的6個重點市縣呈下降趨勢，陵水、臨高已實現社會面清零，全省疫情穩中向好，但防控基礎仍不穩固。她指出，該省要優化核酸檢測策略、聚焦重點小區和人群、盡快篩淨風險人員、加快擴建方艙醫院、徵用隔離酒店等。

新疆維吾爾自治區烏魯木齊市周五宣布，由於疫情防控的風險依然較大，當地靜態管理措施即日起延長三天。另外，黑龍江省黑河市愛輝區發現5名感染者，當局宣布該區周六起實行3天臨時管控措施，所有居民及外來人員均須參加區域核酸檢測；感染者所在小區的居民足不出戶；停運巴士、的士和網約車；除超市、藥店和醫療機構外，商場、餐飲、電影院等暫停營業。山西省平遙縣同樣宣布，該縣周六起實行臨時性全域靜態管理，保持靜默狀態，居民如非必要不外出。