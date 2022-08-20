青年赴柬遭威脅分屍　家屬付15萬新台幣贖回

台灣屏東縣東港鎮18歲林姓青年貪圖厚利，介紹兩名中學同學到柬埔寨打工致被囚禁於當地。國民黨多名立委日前透過關係救出其中一名19歲陳姓青年，並於周四（18日）將其帶回台灣。詐騙集團早前向另一名仍被困的18歲鄭姓青年家屬，勒索15萬元（新台幣，下同，約4萬港元）贖金，恐嚇如交不出就將鄭男「拖去後山分屍」。鄭母周六（20日）表示已匯出贖金，料兒子下周日（21日）返台。

鄭男於本月3日前赴柬埔寨，同月5日卻致電回家求救，稱被困當地還遭虐待。鄭母周五（19日）接到電話，對方稱假如晚上12時還沒付錢，就要把鄭男拖去後山分屍。經苦苦哀求，對方才將限期改為周六。鄭母稱，她與丈夫只靠打散工養活4名孩子，一時間沒這麼多錢，只能四出籌集，幸好獲善心人士幫忙，周六已籌足贖金並匯出。

台灣原住民立委伍麗華周六在Facebook發文透露，自上月15日至今接手涉及人口販運的陳情案逾20宗，透過她提供線索，警方攔截救回5人，在台親友自籌贖金救回11人。她表示，由於媒體廣泛報道引起國際關注，詐騙集團要求的贖金由一個月前的80萬元（約21萬港元）降至近日的10萬元（約2.6萬港元）。桃園警方日前另接報指，該市陳姓女子等4人涉嫌擔任詐騙集團「送機小組」，負責交付機票給被害人乘飛機前往泰國或柬埔寨。警方追查多日，周五分頭逮獲陳女等人，依違反人口販運防制法送辦。