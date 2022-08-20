內地兒童平板電腦涉色情暴力　公司道歉整改

內地主打兒童領域的數碼品牌「小天才」旗下兒童平板電腦，被揭可下載含有色情、暴力等內容的應用程式。北京市、天津市及河北省三地消費者協會及權益保護委員會，周四（18日）向涉事的廣東小天才科技有限公司提出整改。該公司為事件致歉，承諾接受所有整改建議。

內媒周六（20日）報道，有家長投訴只有5年級的孩子竟能在「小天才」兒童平板電腦下載到涉及打劫警車、與警察槍戰等不良行為的遊戲；甚至在一款漫畫程式中，發現充斥人物衣着暴露、畫面動作極具挑逗性的不雅內容。她怒批，「連成年人看到後都面紅耳赤的文字和畫面，小天才卻可以讓中小學生看，這是對未成年人的毒害」，更與宣傳時所指「真正適合孩子用的平板，營造健康綠色的上網環境」背道而馳。

隨着愈來愈多家長投訴，「小天才」回應指深感自責，已發現問題並會作出整改。上述三地的消費者組織亦就此與該公司多次商議，要求對方堵塞使用漏洞，包括立即對已售出涉事產品軟件系統進行升級及根除不良內容程式等，保證未成年人不再下載或使用含不良內容程式。建議亦要求「小天才」在徹底堵塞漏洞前，暫停使用含有「兒童平板電腦」、「專為孩子設計的平板」等文字宣傳，並暫停銷售仍在庫存的同型號平板電腦，以免誤導消費者。