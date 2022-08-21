4宗山火撲滅無人傷亡　涉電線起火落葉自燃

重慶市近日在酷熱天氣下山火頻生，涪陵區和南川區上周三及上周四（17及18日）相繼突發山火，市、區兩級救援力量立即開展滅火救援工作。截至上周六（20日），4宗火災現場明火均已撲滅，無人命傷亡。當局初步認為起火原因與高溫天氣有關，導致電線起火、落葉自燃等情況。

涪陵區荔枝街道和江北街道轄區山林，分別於上周三晚6時半及8時半左右發生山火；南川區神童鎮和三泉鎮轄區山林，則於上周四早上10時半及下午1時半左右起火。當局調配市應急航空救援總隊和市區兩級專業應急救援、森林消防人員及設備，組織武警消防等逾3,000人救火。由於重慶持續高溫導致山林內植被乾枯易燃，加上上述山火現場均為山地，地勢陡峭且風力大，令撲救難度大及時間長。

上述山火明火分別於上周五（19日）及上周六全部撲滅，周邊民房均未受影響。初步統計顯示，涪陵區兩宗山火過火面積料達500畝和300畝，起火原因初步查明分別為原住老人燒野蜂包，以及民用電線在高溫大風下斷裂起火。南川區兩宗山火過火面積料達55畝和75畝，起火原因初步分析為乾燥枯枝落葉高溫自燃，另有企業電力專線負荷過大自燃。救援人員正清除餘火煙點和巡查觀測，防止死灰復燃。