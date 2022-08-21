內地工作人員扮熊貓照顧幼崽　稱助放歸自然

網上近日瘋傳照片顯二，內地有照顧熊貓的工作人員穿上特製衣服，裝扮成熊貓照顧幼崽，據指目的是為了讓熊貓「去人類化」。但有網民表示一眼就看出熊貓是假扮的，質疑難道熊貓看不出來？亦有人調侃稱，「熊貓害不害怕我不知道，反正我是挺害怕」。

據北京師範大學生命科學學院教授中國動物學會動物行為學分會副理事長兼秘書長劉定震介紹，印痕行為（又稱印記行為）是動物行為學中非常典型的一個現象。如雁鴨類等早成性鳥類，在它出殼第一眼看到的活動物體，都會當成自己的親生父母跟隨。類似的現象在哺乳類動物中也存在。工作人員裝扮成熊貓，是為了在照顧幼崽時，避免牠們對人類產生依賴，將來放歸野外時，才會躲避人類而非主動靠近。科研人員還將熊貓的糞便和尿液氣味，一起抹到熊貓服上，讓工作人員更「像」熊貓。

劉定震稱，根據最近幾年培訓的熊貓個體和放歸效果來看，熊貓服確實起到了一定的作用。放歸野外的個體全部對人類的活動，比如說話聲產生警戒反應，並表現出迴避行為。至於熊貓幼崽能否分辨出穿熊貓服的是人還是熊貓，劉定震表示至今還沒有人做過相關的研究。