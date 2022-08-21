內地昨增2181宗本土新冠　拉薩延長社會面管控

國家衞健委周日（21日）通報，內地上周六（20日）新增2,181宗本土新冠病例，包括553宗確診和1,628宗無症狀感染，與前一天相若。當中仍以海南省1,065宗佔最多，包括440宗確診和625宗無症狀感染；其次是西藏594宗，包括34宗確診和560宗無症狀感染。西藏拉薩市宣布，延長臨時性社會面管控措施。

拉薩市應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室周日發布最新公告，原定在當日凌晨3時結束的臨時性社會面管控繼續保持不變，並採取分區分級精準防控措施，集中力量以最短時間攻克重點區域，竭盡全力為第一時間有序恢復正常社會秩序創造條件。小組辦公室呼籲民眾繼續嚴格自覺遵守各項防疫規定，無特殊緊迫事項，一律不外出、不串門、不聚集，並積極配合核酸篩查等工作。

中國國家鐵路集團有限公司上周六公布，針對近期全國疫情多點散發、多地頻發的情況，該集團嚴格落實國家疫情防控方案，採取有力有效措施嚴防疫情通過鐵路傳播。全國鐵路運輸目前安全暢通、平穩有序，上月以來國家鐵路日均發送713萬名旅客、發送1,042萬噸貨物，累計發送384噸防疫物資。集團強調要迅速調整運輸組織，紮實做好站車防控工作，加強鐵路口岸疫情防控，做好職工健康防護以及強化應急處置。