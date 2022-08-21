人蛇集團贖金臨時加價　台女躲泰機場廁所6小時

台灣一名女子早前獲朋友邀請到泰國旅遊，但實際被騙到緬甸KK園區從事詐騙工作。她原先和人蛇集團談好贖金後要從曼谷返台，但因對方態度反覆讓其心生恐懼。女子隨後躲在曼谷機場廁所6個小時，最終在台灣駐泰代表處協助下安全返台。

台媒上周六（20日）報道，該女子在KK園區工作10多日後不願意再做詐騙，人蛇集團和家屬商討以150萬元（新台幣，下同，約40萬港元）贖金，回台後一手交人一手交錢。女子被送到曼谷蘇凡納布米國際機場後，但人蛇集團改口提高贖金至250萬元（約66萬港元），因此她不願上飛機回台。她隨後躲藏在出境大廳廁所內，打電話向父親求助，父親聯繫台駐泰代表處求救。

負責處理的官員表示，在機場觀光警察辦公室找到該女子時，對方看起來驚恐不已，見代表處的人來了才略顯安心，她已於上周三（17日）獲安排班機返台。另有一名30歲的台灣男子原要去金三角區域做詐騙工作，後來被人蛇集團留在泰國從事色情行業，又被轉賣到柬埔寨。他在上周四（18日）抵達曼谷蘇凡納布米國際機場後逃走，在台駐泰代表處協助下返台。