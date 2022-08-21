大通縣山洪增至25死　撥5000萬人民幣救災

青海省西寧市大通縣上周三（17日）發生山洪災害，死亡人數增至25人，仍有6人失聯，另有23人獲救，清淤及各項救援及保障工作仍在進行中。內地應急管理部周日（21日）發布消息稱，該部門主要負責人近日帶領國家防總工作組到當地，指導山洪災害搶險救援和應急處置工作。財政部下達中央自然災害救災資金，其中5,000萬元人民幣（約5,810萬港元）用於支持相關救援工作。

山洪救援工作應急指揮部上周六（20日）表示，目前共疏散3,104名民眾，其中1,879人集中安置，1,225人投靠親友，經對受災房屋安全鑑定，組織742人回遷原居住房屋。省級救災物資儲備庫調撥棉被、絨衣褲、防寒鞋、雨衣等共6,600餘件，提供給災民。當局無害化處理624隻溺亡動物，對死亡動物周邊環境、牲畜圈舍以及無害化處理點進行全面消毒滅源，520戶受災居民用電全部恢復正常，災區道路已可通行。

國家防總工作組抵達大通縣後，先後視察災害現場和受災群眾集中安置點，查看沖毀的房屋、河流改道、搶險救援以及受災群眾生活保障等情況，並進一步研究部署搶險救援和應急處置工作。工作組同時聽取應急處置工作進展和搜救情況匯報，組織專家分析成災原因，為災後恢復重建提供科學依據。