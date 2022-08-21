男子冒死逃回雲南　曾關緬甸黑屋電棍毆打

多名台灣及香港人「被賣豬仔」到柬埔寨等地，並受到殘酷虐待。雲南省昆明市晉寧縣警方近日發布影片，講述一名32歲鄧姓男子被騙到緬甸北部詐騙集團的經歷。鄧男訴說自己被迫同流合污，和身處「人間地獄」的慘況，更透露不少中國人一樣慘遭關押毆打。

內媒周日（21日）引述鄧男表示，有朋友在2019年9月建議他前往緬甸賭場擔任荷官，每個月約有1萬多元（人民幣，下同，約1.2萬港元）工資。當他到埗後，集團骨幹卻要求他從事詐騙、洗黑錢等工作。鄧男當場拒絕，惟對方威脅道：「我開了3萬塊錢（約3.5萬港元）偷渡費給你偷渡過來，你想回去你得把那3萬塊錢還給我」。骨幹見鄧男依舊不從，便以電棍等毆打他，並關押在不見天日的黑屋裏。

鄧男續稱，集團會當着眾人面前毆打不願服從的人，打到頭破血流，甚至強迫食狗糧，從而震懾其他人；自己在威逼利誘下只好同流合污。幸好在3個月後，鄧男發現一條下水道，最後僥倖跑了出來。一名好心人將鄧男送至中緬邊境，鄧男最終順利逃返國內。他指，自己曾被人打到2天都起不了床，勸喻中國人千萬不要誤信花言巧語，重蹈自己的覆轍。