收緊免兵役標準　身高155至157厘米需替代役

台灣國防部近日發公告，預告修訂兵役體位區分標準，調高免役體位的身高與BMI值門檻，身高需低於155厘米和BMI值（身體體重指標）需超過35或低於15才能免除服役。至於此調整預估可增加多少常備與替代役兵源，台媒周日（21日）引述台軍方人士表示，需由內政部評估。

國防部預告修訂的「兵役體位區分標準」第2條附件，其中涉及衡量適齡男子是否過胖、過瘦的BMI值。依照現行規定，「常備役」體位徵集對象是BMI值「17到31」的役齡男性，新版規定擴闊至「16.5到32」。「替代役」原徵集對象是BMI值介於「16.5到17」與「31到31.5」的役齡男性，新版將擴闊至介於「15到16.5」與「32到35」。

在身高標準部分，現行規定157厘米以下免除服役，新規增列「155到157厘米」者需服替代役，即服役期間於政府或公共機關中服務。台國防部表示，此標準是經內政部役政署進行役男傷病停役原因分析，建議修正役男身高、體重、體位的區分標準，並由國防部聯合內政部共同修訂。