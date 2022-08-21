台3豬仔獲救　親述受困柬埔寨經歷

東南亞「賣豬仔」事件愈鬧愈大，有獲救台灣人近日坦言，他抵達柬埔寨後曾被打至頭破血流，也經歷過慘遭電棒電擊黑暗歲月，甚至被多次轉賣，幸而最終在泰國邊境獲救。另有受害人稱，假如有人不聽話，詐騙集團可能會栽贓誣陷其販毒。

經東網駐台記者周日（21日）查問後，台灣警方、營救單位及立委提供3名獲救人士受困經歷。其中台南市一名16歲少年承認，由於他撞壞朋友電單車，卻付不起維修費，只能前往柬埔寨打工。當抵達柬埔寨後，他跟着指示牌走，之後抵達某間公司，期間曾因檢查手機問題與公司老闆僵持，最終被主管打至頭部受傷流血，「當場4張椅子都打碎了」。

該名少年指，他其後被公司以2.1萬美元（約16.38萬港元）賣予另一間公司，負責詐騙他人，又因無心工作被賣。當抵達第3間公司後，他獲安排前往泰國，至邊境獲救。

至於另一位自稱「呆呆」的台北男子稱，由於他在台工作不順，經熟朋友介紹下前赴柬埔寨工作，原以為負責文書工作，之後才得悉需從事詐騙，此刻才知道自己上當。他透露自己在柬埔寨待了3個月，期間曾扮演女性參與網戀騙案，卻因業績不好幾乎被賣。他最終成功聯絡在台灣的姐姐，再由對方報警，並透過台警協助聯絡柬埔寨的省長，轉輾獲安排返台。

另有一名由國民黨立委鄭正鈐救回的陳姓受害人稱，他是被朋友騙至柬埔寨，一落飛機就被詐騙集團要求把手機還原成原廠模式，並關閉定位功能，只要一開定位就會立刻沒收手機，「若不聽話，還會被毆打、電擊、關到小黑屋」。