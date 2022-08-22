深挖省內最大古墓　料屬戰國楚考烈王

安徽省淮南市的武王墩古墓，早年因盜掘而引起有關部門注意，雖然現在未知墓穴主人身份，但文物局在6月將武王墩列入首批安徽省考古遺址公園。內媒《淮南日報》近日發布多篇文章，直指武王墩古墓墓主人為戰國時代的楚考烈王熊完。

報道指，楚國自考烈王（熊完）二十二年（公元前241年）遷都壽春以來，經歷楚幽王（熊悍）、哀王（熊猶）和負芻四世王，負芻五年（公元前223年）被秦所滅。其中，哀王即位僅兩個月被殺，負芻被秦國俘虜，故此兩王依制下葬的可能性較小，符合武王墩墓規制的只有考烈王和幽王。加上學界已證實淮南楊公鎮朱家集李三孤堆是幽王墓，排除其他選項後，楚考烈王最符合武王墩墓主身份。

資料顯示，墓葬採用「甲」字形方坑豎穴設計，由墓壙、墓室、墓道、封土四部分組成。封土最高處約14米，墓壙邊長約46.8米，由墓室開口至槨室，有11級台階。現已探明的武王墩墓四周有圍溝，平面近方形，圍溝範圍內即為武王墩墓之陵園。陵園內以武王墩為中心，不僅有大型車馬坑和一排南北排列的陪葬墓，在陵園內還發現長方形土坑20多處，分布密集，坑內有灰、紅色陶片及紅色漆皮和竹篾痕迹，專家猜測應為武王墩墓的陪葬坑或祭祀坑。