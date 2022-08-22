內地連11日高溫紅色　四川重慶頻現山火

內地連續第11日發出高溫紅色預警，預料長江流域一帶、山東西南部、廣東中北部等地，於周一（22日）出現35至39度（攝氏，下同）高溫，其中四川東部、重慶等部分地區最高氣溫可達40度以上。其中湖北武漢市高溫日數達33天，創1961年來歷史同期新高。另四川省和重慶市近日因天氣炎熱，發生多宗山火。

四川瀘州境內周日（21日）發生兩宗山火，其中包括瀘縣潮河鎮龍江峽生態園附近山林，由於地勢較高和風勢較大，火勢蔓延迅速，當局調動直升飛機協助滅火。另在蓉遵高速赤水往瀘州方向附近一處山頭亦突發山火，現場濃煙滾滾，火場附近天空一片通紅，消防到場滅火。瀘州市森林防滅火指揮部辦公室持續發布森林火險橙色預警，預警時間從周日至周三（24日）。

重慶出現61年來最嚴重的極端高溫天氣，加上乾旱，多區發生山火，目前火勢可控，暫時沒有人傷亡。其中巴南區界石鎮的山火周日下午開始燃燒，火場冒出濃煙，在主城區亦可見到。銅梁區、大足區、江津區亦先後發生山火，全市調動5,000多名消防、武警等人員撲救，出動7架直升機空中滅火，撤離1,500多名民眾。當局指起火地點都是山勢陡峭，加上風大、風向不定等非常不利因素，為滅火工作增加難度。