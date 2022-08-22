內地昨增1824宗本土新冠　孫春蘭結束海南調研

國家衞健委周一（22日）通報稱，內地前一日新增1,824宗本土新冠病例，分別為360宗區確診和1,464宗無症狀感染。其中海南省周日（21日）新增767宗本土病例佔最多，國務院副總理孫春蘭當日結束在海南調研、指導疫情防控工作，指當前海南疫情防控處於關鍵期，需要進一步統籌資源力量，速戰速勝，要優化核酸檢測策略，疫情較重地區要加密篩查，盡快實現社會面清零。

新疆新增189宗本土病例，自治區衞健委周日指，當前新疆疫情形勢總體向好。昌吉市亦出現新症，自周日下午3時開始實行7天臨時性靜態管理。惟目前仍有部分地區有社會面病例的報告，防疫形勢依嚴峻複雜，自治區衞健委要求非「黃碼」醫院，不得以防疫為由拒診或延誤接診。

海南省儋州市上周六（20日）發現的病例，均為管控人員篩查發現，是本輪疫情發生以來首次實現社會面清零。另吉林省琿春市周一發布通知，當日清晨5時起全日開展靜態管理，並進行全員核酸檢測。而黑龍江大慶市周日亦開始實行靜態管控，區域內民眾3天內需做3輪核酸篩查，經營場所一律暫停運行。