人教社教材插畫捱轟　教育部責令整改27人受罰

內地人民教育出版社（下稱人教社）的小學數學教材插畫風波，教育部曾下令人教社立即整改問題、重繪插圖。該部門周一（22日）發布調查結果，責令人教社黨委整改，予以通報批評；社長黃強黨內嚴重警告、記大過處分；總編輯郭戈黨內嚴重警告、記大過處分，免職處理。目前共有27名相關負責人被追責問責，其中包括郭戈在內，有3人被免職。另人教社周一發布重繪的教材插圖示範。

人教社第十一套小學數學教材自今年5月被爆出插圖問題後，引來各界關注。教育部黨組成立調查處置工作組，約談相關人員，調閱原始資料和專家分析進行調查。工作組發現教材插圖存在3大問題，包括不美觀和不積極向上，與立德樹人根本要求存在差距；二是不嚴肅規範，個別插圖甚至存在錯誤；最後是不細緻準確，部分插圖容易引人誤讀。

人教社作為教材編制單位，內部糾錯制度不完善，對讀者意見不重視，對插圖存在的問題未認真排查、及時整改。教育部教材局在組織專家開展教材審查時，指導不足、監督不夠，對教材問題排查整改工作督促不到位。惟工作組強調，未發現人教社相關人員與插圖作者吳勇、教材整體設計藝術總顧問呂敬人之間存在經濟利益輸送問題。當局要求不再聘請吳勇、封面設計呂旻、呂敬人及其工作室從事國家教材設計、插圖繪製等相關工作。