美州長霍爾科姆率團訪台　今與蔡英文會面

繼美國國會眾議院議長佩洛西及參議院外交關係委員會亞太小組主席馬基後，台灣周日（21日）再有美國國會代表團到訪，為期4天行程。台灣總統蔡英文周一（22日）上午在總統府，接見訪台的美國印第安納州州長霍爾科姆（Eric Holcomb；台稱侯康安）和代表團。

蔡英文致詞時表示，全球威權主義正在擴張，台灣過去一段時間亦面對大陸於台海周邊的軍事威脅，民主夥伴應更加團結，加強各領域的合作。她又續稱，霍爾科姆是全球疫情爆發後，首位訪台的美國州長，對台美關係深化意義非常重大；而印第安納州亦有望發展為美國的半導體產業新興科技中心，與台灣發展方向不謀而合。

蔡英文強調，經濟安全和維護區域和台灣安全的重要支柱，台灣有能力和意願加強與民主夥伴的合作，建造永續晶片供應鏈。另霍爾科姆表示，期盼透過此行，促進台灣與印第安納州經貿及產學交流，並進一步促進台美關係更為深化。他又強調接下來會有更多的機會，強化彼此的戰略夥伴關係；期待接下來要在台灣簽署的一系列合作備忘錄，會作為經濟夥伴關係的重要基礎，促進許多關鍵產業能夠進一步合作，包括半導體、生化和尖端科技的製造方面等。