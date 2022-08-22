四川限電停產延長5日　在地台企持續放高溫假

四川省高溫天氣持續，用電負荷屢創新高。為保障民生用電供應，該省目前已連續6天對工業企業限電停產，放高溫假。原本持續時間至上周六（20日）結束，但內媒周日（21日）爆出，四川省對全省工業限電停產的期限延長至周四（25日）晚上12時。包括鴻海集團富士康成都廠區等多間在四川設廠的台企，將會持續受到影響。

四川相關部門早在上周日（14日）發布「關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知」，稱由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保民生用電及不出現拉閘限電，從上周一（15日）至上周六對四川電網限電方案中所有工業電力用戶實施生產全停。另在鄰近的重慶市，多個區亦鼓勵工業企業錯峰用電或放高溫假。

四川省周日（21日）啟動突發事件能源供應保障一級應急響應，省經信廳和南方電網四川公司決定，繼續讓電於民，限電停產的時間再增5天。相關措施影響在地台廠，台媒引述行業資深人士分析，指上述兩省市是中國鋰電池材料和動力電池重要產地，限電時間延長，不排除會影響相關企業的運作。