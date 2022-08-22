台今增逾1.6萬宗本土23人疫歿 每劑疫苗765新台幣

台灣周一（22日）公布新增16,669宗本土新冠個案，另多23人疫歿，新症數與疫歿數均較前一日稍為下降。指揮中心同日宣布，即日凌晨零時起，入境總人數由原本的每周4萬人次調升為每周5萬人次。指揮中心指揮官王必勝周一早上緊急召開記者會，強調沒有任何合約雙方公布每劑疫苗的價格，目前台灣採買疫苗平均每劑為765元（新台幣，下同，約203港元）。

指揮中心表示，周一新增96宗變種病毒Omicron亞型變異株，分別為34宗本土和62宗境外輸入。該部門強調，依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡的有效方式，呼籲符合條件對象盡快完成接種疫苗。

另國民黨立委質疑疫苗採購欠缺透明度，王必勝表示，疫苗價格是用總預算與採購數量換算，但此種算法中間會有謬誤，因為包含採購、管銷、注射費用，且採購疫苗種類也不同，並非只有疫苗費用。指揮中心發言人莊人祥表示，截至今年底，扣除外界捐贈疫苗，台政府共採購疫苗5,351萬劑，花費408.6億元（約108億港元）。