與台簽經貿合作備忘錄　美州長霍爾科姆望多領域交流

美國印第安納州州長霍爾科姆（Eric Holcomb；台稱侯康安）率領代表團訪台，於周一（22日）與經濟部政次陳正祺簽署「經濟合作及貿易關係了解備忘錄（MOU）」。霍爾科姆表示，備忘錄是未來合作的基礎，非常榮幸能做台灣的夥伴，期待在半導體、微電子科技、生物科學、乾淨能源等領域取得進展。

霍爾科姆周一與台灣總統蔡英文會面後，赴外交部出席備忘錄簽署儀式。陳正祺表示，台美基於共同價值和目標，自去年建立「經濟繁榮夥伴對話」，及剛啟動的「台美21世紀貿易倡議」談判，都表明台美正在深化經貿合作。陳正祺續稱，此次雙方簽署MOU，將擴大經貿合作、強化供應鏈韌性以外，也延伸到產學合作，開啟合作新時代。

霍爾科姆認為，此次簽署的MOU具備前瞻性，符合彼此共同的目標和期望，期待印第安納州與台灣保持交流合作。另代表團成員普度大學工學院代理院長周一亦與緯創董事長林憲銘簽署「產學合作MOU」。代表團隨後接受台灣外交部部長吳釗燮設宴款待，隨後將拜會相關政府部門和半導體廠商代表。