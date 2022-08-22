台男求職險成豬仔　同囚者爬落樓逃生

台灣人被「賣豬仔」到東南亞廣受關注，但人蛇集團無收手迹象，更在台灣尋找隱蔽場所囚禁多名「豬仔」，等避過風頭再帶往柬埔寨。受害者憶述在桃園市被囚禁13天的經歷，直至上周一（15日）有同囚者破窗逃生求救，但到警方抵達時，人蛇集團已經逃之夭夭。

28歲C先生（化名）周日（21日）接受東網駐台灣記者專訪，他自述原本在台灣北部從事水電裝修，惟這兩年新冠肺炎疫情下收入不足，只好返回南部打工。本月初見社交網有招聘廣告承諾月薪10萬元新台幣（約2.6萬港元），遂按指示到基隆市的辦公室面試。對方隨即載他到汽車旅館，聲稱進行背景調查，威逼交出證件、手機和銀行卡，再要求接受第2輪面試。突然，4名壯漢把事主押上私家車，一路開往桃園南崁一幢大廈，押至23樓一個單位。

C先生發現單位內已經囚禁7男1女，驚嚇之際更被威脅「不想被打，乖乖配合！」同囚者透露他們都是求職受騙，手機和銀行卡都被收走，但沒有受到虐打性侵。9人獲發睡袋、梳洗用具，幾件換洗衣服和內衣褲，囚禁期間只能夠小聲談話、睡覺，由人蛇集團提供三餐飯盒。惟只要他們稍有不從，打手就會施暴，恐嚇「不乖的人先被賣去柬埔寨！」受害人曾經打算發難，但單位大門被鎖住，即使想趁送餐時機衝出去，也被打手毆打押回單位。

直至上周一，有同囚男子哀求人蛇集團去餵飼家中3隻寵物犬，人蛇集團擔心狗若餓死會令事件敗露，打算把狗帶過來囚禁。當晚，一名被囚的瘦小男子趁看守出現漏洞破窗逃出，從23樓一直往下爬，成功向同大廈住戶求救。C先生記得同囚者看到警察破門而入時都不禁激動痛哭。但人蛇集團無人落網；他獲救後心有餘悸，最初3天出門都帶生果刀，又擔心會被賣至柬埔寨而夜不能寐。

駐台記者郭良傑報道