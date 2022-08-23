內地昨增1748宗本土新冠　多地公布開學安排

國家衞健委周二（23日）通報，內地前一日新增1,748宗本土新冠病例，分別為308宗確診和1,440宗無症狀感染。海南本土病例佔最多，有725宗，其次是西藏的545宗。臨近開學，部分省市政府宣布開學安排，要求師生需在開學前7天留於當地，並作健康監測申報才可返校。

海南省疫情出現拐點，當地每日新增感染者數量連續5天下降，主要傳播鏈基本阻斷，全省疫情防控總體可控、穩中向好。此外，西藏疫情持續，截至周一凌晨0時仍有4,427名遊客滯留。政府允許通過「三天兩檢」無確診、藏易通綠碼、抗原檢測陰性的7天內低風險區旅居史人員有序離藏，惟確診新冠、密切接觸者及滯留高中風險區的人員則暫時不得離開。拉薩火車站亦於即日起，調整營業時間為上午11時至下午4時，以減少疫情防控風險。

北京市周一（22日）宣布，中小學校（含中等職業院校）、幼兒園如期正常開學，師生員工在開學前7天需做好日常健康監測，出現健康異常等情況要及時申報。在市外非限制地區的師生員工需提前7日返京，在中高風險區內的則暫不返京返校。開學第一天，相關人員需持有48小時內核酸檢測無確診證明，經學校查驗後方可入校。另外，浙江省杭州市教育局通知，該市中小學（幼兒園）的開學報到註冊時間為下周三（31日），師生員工在開學前7天不得離開杭州，需在回校前持有48小時核酸檢測無染疫證明、健康綠碼和防疫行程卡，並向學校提交健康申報表。