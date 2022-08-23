內地續發高溫紅色預警　長江近600年石佛重見天日

中央氣象台周二（23日）連續第12日發出高溫紅色預警。內地南方地區高溫持續，過去一天，四川盆地、江漢、江淮、江南及陝西南部等地部分地區出現37度（攝氏，下同）以上高溫，四川東部、重慶西部和北部、陝西南部、湖北西部、浙江中北部等地更高達40至43度，湖北竹山43.4度；四川、陝西、湖北、福建、浙江等地突破歷史極值。

高溫乾旱天氣令民眾用電需求大增，四川、重慶等多地推出限電政策。在重慶市，該市開啟「省電模式」，有市民曬出地鐵列車「關燈」後畫面，部分車站只開啟應急照明燈，其餘車廂照明燈則一律關閉。在四川省，除工廠需停止生產省電外，成都市等地更要求關閉公共區域LED屏幕，及規定公共場所的冷氣溫度控制在28度以上。江蘇省部分市區為弱勢社群提供防暑支援：南京市為5.4萬名合資格家庭、人員提供一次性補貼65度電費；蘇州市向1.72萬名弱勢社群發放每人100元人民幣（約115港元）防暑降溫生活補貼；無錫市則為部分困難家庭提供有冷氣及防疫等設備的防暑臨時居住場所。

高溫乾旱天氣同時使內地華中地區陷入嚴重旱情，長江武漢關水位跌至約17米，打破157年以來8月份最低水位紀錄。由於重慶市長江水位持續下降，位於江心洲一處名叫佛爺梁的長型島礁竟露出3座明清時期建造、距今有近600年歷史的石刻佛像。專家推斷該佛像或用作保佑來往船隻平安航行，以及具有指引航向的功能。