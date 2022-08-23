蔡英文：若台灣遭入侵　對印太構成巨大衝擊

台灣總統蔡英文周二（23日）在總統府分別接見美軍戰略司令部前司令埃利斯，以及日本的「日華議員懇談會」代表團。有關中國大陸近期於台灣周邊軍演，蔡英文指民主夥伴之間應該要強化結盟的力量，共同防禦威權國家的干擾。她稱，台灣一旦遭入侵，對整個印太區域會構成巨大衝擊。

蔡英文與埃利斯會面時稱，64年前的八二三戰役（又稱金門炮戰），宣示任何威脅都無法撼動台灣人捍衞家園的決心。因應全球威權主義擴張，台美應打造更安全、具有韌性的供應鏈。她希望透過「台美21世紀貿易倡議」的協商談判，深化雙方在各領域的合作關係。現為美國史丹福大學胡佛研究所專家學者的埃利斯強調，美台合作包括加強台灣的自我防衞能力、美國阻嚇和抵禦台海武力行為的能力。他指出，各國一定要表明支持台灣作為自治民主政權存在的權利。

蔡英文在會見日華議員懇談會代表時提到，面對威權主義的擴張和挑釁，需要國際社會攜手合作因應，台灣一旦遭到侵略，對民主價值和整個印太區域，將造成巨大的衝擊。擔任該會會長的日本眾議員古屋圭司表示，大陸以美國眾議院議長訪台為藉口，朝日本專屬經濟海域發射導彈的做法，日本和台灣人都絕對無法接受。他強調，必須全力阻止大陸企圖改變現狀的做法。