夏立言訪陸傳晤劉結一　國台辦稱交流理所應當

正在福建省廈門市訪問的台灣國民黨副主席夏立言，日前傳出將會見大陸國台辦主任劉結一和海協會長張志軍等高官，遭綠營批評是「隱藏版」行程。國民黨主席朱立倫周二（23日）稱，目前沒看到相關行程。大陸國台辦發言人馬曉光指，國民黨副主席率團來訪，中央台辦、有關方面和地方同訪問團交流交往，理所應當，沒有甚麼值得大驚小怪。

由於夏立言此行正值大陸連番軍演，兩岸氣氛緊張之際，傳他將低調與劉結一、張志軍會面，並強調已向陸委會報備，適時表達反對大陸軍演的立場。台陸委會周一回應，夏赴陸依法向原機關申報，內容包括大致行程及可能會晤人士，至於實際安排，應由國民黨對外說明。國民黨曾表示，夏立言在與廈門台商和市委人員座談時建議，應盡速開放小三通，恢復兩岸民生日常。

馬曉光認為，多年來共產黨與國民黨在堅持九二共識、反對「台獨」的共同政治基礎上，保持維護互信，加強交流合作，為推動兩岸關係和平發展、增進兩岸同胞福祉、維護台海和平穩定發揮了重要積極作用。民進黨當局對此進行惡意炒作進一步暴露了其頑固謀「獨」、挑釁大陸、干擾破壞兩岸交流合作與兩岸關係和平發展的政治本性。