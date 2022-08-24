男子廿年前搶劫儲蓄所　警循刑事科學技術破懸案

上海市公安局楊浦分局近日偵破一宗20年前的懸案。一名男子於2002年8月1日搶劫位於楊浦區的郵政儲蓄所，劫得10萬元人民幣（約11.4萬港元）現金後逃逸。礙於當時技術條件，警方無法確定疑犯的身份信息緝兇，令案件陷入僵局。不過，在當地幾代警方的接力下，終借助刑事科學技術，成功找出當年的沈姓涉案男子。

內媒周二（23日）報道，沈男在案發當日到涉事郵政儲蓄所櫃枱假裝辦理儲蓄登記，期間突然從窗口翻入櫃枱內，並抽出生果刀逼退營業員，最終搶劫得手逃去。案發後，警方迅即成立專責小組調查，在綜合現場勘查和視頻錄像分析後，初步推斷出疑犯的身高和年齡，並圍繞其樣貌特徵、衣着打扮等開展大量走訪調查工作，更在新聞媒體上懸賞通緝，惟最後無功而返。

在幾代警方的接力下，透過最新的刑事科學技術協助，終於找出與20年前痕迹物證高度脗合的疑犯沈男。面對鐵證如山，沈男被捕受審時，對自己20年前參與的劫案供認不諱，坦言當時因結婚、買房、生子，導致手頭拮据，遂萌生出想「搞點錢」的念頭，並在作案後迅速逃離上海。目前，沈男因涉嫌搶劫罪被上海警方依法刑事拘留，案件在進一步偵辦中。