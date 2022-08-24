內地昨增1641宗本土新冠　重慶中心城區全員檢測

國家衞健委周三（24日）通報，內地前一日新增1,641宗本土新冠病例，分別為380宗確診和1,261宗無症狀感染。海南有600宗本土新症佔最多，其次是西藏的566宗。重慶市政府周二（23日）宣布，該市中心共11個城區範圍的市民健康碼即日起全部轉「橙碼」，待完成一次核酸採樣，健康碼便會回復正常。在轉橙碼的翌日起，未做核酸檢測的人將被禁止聚餐、參加會議和商務活動，及前往人多擠迫的密閉公共場所。

海南省疫情繼續放緩，省委書記沈曉明表示，全省新增感染人數呈下降趨勢，但還沒有見底清零，疫情防控仍處於關鍵時期。他要求，落實解除集中隔離政策，加強隔離點和方艙醫院等資源統籌調配；加強常態化疫情防控，社會面清零的市縣要堅持安全有序、逐步放開，循序漸進恢復生產生活秩序。新疆疫情防控亦傳來佳音，當地防控形勢總體平穩向好，涉疫地區中已有6個地州市、21個縣市區連續7天無新增感染者，生產生活秩序逐步正常。

另外，浙江省義烏市疫情同樣趨好，市新冠肺炎疫情防控指揮部決定，該市周三凌晨零時起解除全市疫點的管控，全面恢復常態化疫情防控。當地經營場所全面恢復生產，惟市民在進入各類公共場所前需滿足測溫、戴口罩、一掃三查（掃場所碼，查健康碼、行程卡、48小時內核酸檢測無感染證明）等防疫要求。