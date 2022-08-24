台原住民被集體騙到柬埔寨　求助駐外辦事處遭拒

台灣人近期被騙到柬埔寨等國的人口販運案件層出不窮，據警方統計，截至本月19日受理報案有420宗，其中以原住民鄉區域報案數目最多。警方分析，原住民青年間的感情連結度高，也是造成同伴間容易整群人受騙的重要原因。有受害者家屬稱，曾求助台外交部及駐外辦事處卻遭拒。

今年22歲的屏東縣三地門鄉原住民青年阿俊（化名），今年農曆新年過後遭朋友游說到外地打工，聲稱免學歷，月入高達6萬元（新台幣，下同，約1.58萬港元），在當地有任職公司高層的原住民大哥照顧。後來阿俊與3名友人上了飛機，才得悉是要到柬埔寨當詐騙。各人到金邊後即被沒收手機和護照，困在偏僻的老舊公寓，阿俊被安排假冒「白富美」角色，利用交友和翻譯軟件與歐美等國的人認識和交談。但因他很不會聊天，被罰青蛙跳、半蹲，到後來更被拳打腳踢、電擊。兩個月後阿俊表明想回台灣，對方開出80萬元（約21萬港元）贖金的條件，經斡旋最終以60萬元成交（約15.8萬港元）。

台灣原住民立委伍麗華稱，今年4月起接獲原住民被賣豬仔的陳情，短期內發現有10多人受騙到柬埔寨。她指出，適逢畢業季，前往柬埔寨的受害者幾乎都是年輕人，他們因為人生路不熟，反而形成「集體出團」的現象。很多被害人來自弱勢家庭，走投無路之下又找地下錢莊借錢，讓情況變得更嚴重。原住民阿芬稱，兒子曾被朋友騙到柬埔寨從事詐騙工作，求助駐胡志明市台北辦事處卻遭拒絕，總統府也無回音，最終靠國際刑警聯絡民間力量獲救。