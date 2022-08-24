殺警疑犯涉5罪　法院今決定是否羈押

台灣台南逃犯林信吾周一（22日）殺害追捕他的警員凃明誠和曹瑞傑，逃亡17小時後周二（23日）凌晨在新竹落網。台南地檢周三（24日）表示，檢察官訊問後認為林涉犯脫逃、殺人、竊盜、強盜、槍炮罪嫌重大，且有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押。至於另有通緝犯遭誤報殺警，台南市警局亦已啟動調查。

台南地檢表示，在明德外役監獄服刑的林信吾本月15日逾假未歸逃脫，周一在台南市中西區偷竊電單車，凃明誠和曹瑞傑先段追捕而至，林拒捕並持刀攻擊，二人分別被斬17及38刀，最終傷重不治。林其後乘巴士、的士、火車等逃亡，期間打劫便利店逾7,000元新台幣（約1,800港元），再乘的士逃往高雄，最後從高雄搭客運前往新竹時被捕。檢方按上述案情及罪嫌向法院聲請羈押，周三早上把疑犯、卷證等送往台南地院，將於當日下午3時召開羈押庭作出裁定。

警方此前一度懷疑通緝犯陳偉捷涉案，全城通緝，陳男其後到警局否認犯案。台南市警局人員周三透露，市警局已着手調查陳男名字及身份資料遭公布列為殺警案查緝對象一事，其他沒法透露。台南市長黃偉哲則表示，雖已破案但還沒落幕，針對當初有媒體說陳男資訊是警方公布，他會請市警局了解釐清。