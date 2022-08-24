台女困柬埔寨生不如死　目睹同事遭電擊切手指

台灣人遭人蛇和詐騙集團拐賣事件猖獗，有僥倖逃離魔掌的女受害人憶述被困當地經過，親眼目睹業績差或不聽話的人被毒打、電擊，甚至切手指。為保生命安全，她只好聽話，直至後來輾轉聯繫到國際刑警並獲救。她形容被困當地的日子心理壓力極大，是生不如死。

台媒周三（24日）報道，外形甜美的瑤瑤（化名）今年3月初接到朋友傳來海外招聘訊息，工作是文書、打字，月薪為5萬元新台幣（約1.3萬港元）。她與另外4人經中介安排前往柬埔寨西港後，才被告知「來就是做詐騙」，而且做不足一年需賠償3萬美元（約23.4萬港元）。各人接受了簡單訓練後，便開始利用不同交友軟件找人聊天。她曾目睹有表現不好的同事被凌虐，另一些園區設有娛樂場所，業績不佳的女受害人或淪為娼妓。

家住台中的小志（化名）同樣因為被高薪吸引，本月初與朋友一起前往柬埔寨，誰知剛下飛機就被沒收護照和手機，再被押到一幢破舊公寓從事詐騙工作。小志稱，表現不好和不聽話的人會被教訓，每天三餐幾乎都是粥和饅頭。後來他與同房的12人合作逃走，先用硬物撬開門鎖，再用凌虐被害人的繩翻過圍牆，然後透過渠道聯繫當地救援組織，最終順利回台。小志形容，在柬埔寨的兩周像在鬼門關走了一趟；而當初與他一起過去的朋友因業績不好被賣掉，至今也無法聯絡上。