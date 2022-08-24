內地續發高溫預警　四川養殖戶損失慘重

中央氣象台周三（24日）發出高溫橙色預警。內地南方地區高溫持續，四川盆地、上海、湖南、江西、浙江、福建、廣西東北部、廣東北部等地，周二（23日）出現攝氏37度以上高溫，四川東部、重慶中西部、江西中北部、浙江中北部、福建西北部等地更高達40至43度，重慶北碚錄得44.7度。四川、貴州、浙江、福建、湖南、江西、廣東及陝西等地共53個國家站突破歷史極值。

高溫乾旱天氣令內地面臨嚴重電力供應不足，其中四川省連日開啟「省電模式」令不少民眾家裏的冷氣機無法使用。酷熱下，發電機意外成為搶手貨，當地民眾爭相搶購，以解燃眉之急。有商家表示，功率低一點的發電機最好賣，目前已售罄。連日高溫加上臨時停電，亦令當地養殖戶損失慘重。綿陽市有魚塘塘主表示，魚塘水溫逾40度，加上沒電令魚缺氧，目前已打撈逾10噸死魚，估計損失達5萬至6萬元人民幣（約5.7萬至6.9萬港元）。另一養雞場主人指停電後已用發動機，惟負荷過重燒壞，看着地上的死雞十分心痛。

四川省教育廳要求多所大專院校，包括四川師範大學、成都大學等推遲開學，以應對極端高溫天氣和能源緊張問題。成都市局部地區周三下起久違的大雨，當地市民紛紛「報捷」，更有人表示自己駕車時不捨得開雨刮。內地今年持續出現反常高溫天氣，中國科學院大氣物理研究所副研究員魏科解釋，從短期來看，有極端的天氣過程因素，尤其是今年主要受副熱帶高壓影響，很多地方溫度非常高；從長期來看，這是全球變暖的體現。