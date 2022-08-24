蔡英文視察反艦導彈陣地　射堡內部首曝光

台灣總統蔡英文周二（23日）到位於新北市三芝地區的反艦導彈陣地視察。總統府其後公布畫面，令該陣地戰情中心、射堡內部的情形首度對外曝光。該陣地射堡內有多組4聯裝的雄風系列反艦導彈，可有效反制中國大陸解放軍軍艦的威脅。

蔡英文當日視察的海軍海鋒三中隊，就是配置雄二次音速反艦導彈和雄三超音速反艦導彈的固定陣地中隊。影片所見，蔡在戰情中心了解敵情部署、共艦位置以及軍方應對作為，其後進入反艦導彈射堡內，了解雄風系列反艦導彈的操作流程和性能介紹，畫面中還可發現一組4聯裝的雄風反艦導彈彈箱。據指，雄風反艦導彈固定陣地內部不會僅設置一處射堡，射堡內會依敵情威脅設置不同射向的射口，每處射口設一組4聯裝的雄風反艦導彈系統，加上彈庫庫存導彈，數量不少。

海軍反艦導彈海鋒大隊目前在全台設有6支固定陣地中隊、2支機動發射中隊及1支支援中隊，部署地點北到東引、南至左營，大隊部設於台中清水。軍方在2010年曾曝光位於花蓮的海鋒七中隊，當時就是在一處射堡的射口內，展示一組4聯裝雄風導彈的操作程序及彈箱抽換作業。