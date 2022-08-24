多地發生山火　國家林草局調物資救災

重慶市在近日持續高溫乾旱的天氣下屢現山火。重慶長壽區相關部門周三（24日）通報，長壽區萬順鎮埡口村曾家溝周二（23日）發生山火，附近居民已及時疏散，無人傷亡。重慶市應急管理局同日指，涪陵、開州和萬州山火已基本撲滅，大足和銅梁山火總體可控，巴南界石火場東西線基本受控。

通報稱，北碚歇馬火場共投入重慶市區兩級應急局專業救援隊、武警、消防及其他救援力量1,152人，重慶市應急局航空救援總隊亦派出4架直升機。北碚、璧山正組織力量開挖新35米寬隔離帶，已疏散46人，山火暫未蔓延至縉雲山國家級自然保護區。大足、銅梁火場則投入2,589人及2架直升機救援；巴南界石火場投入3940人救援，500千伏高壓線恢復通電。

國家林業和草原局調撥割灌機、油鋸、森林消防水泵、防護套裝、阻燃防護服等森林防火物資和裝備，支援重慶市的山火防控工作。防火物資和裝備已抵達重慶，並將立即下發有關區縣緊急協助救火。重慶市自上月以來，平均氣溫達1961年有氣象紀錄以來同期最高值，降水量為1961年以來同期第二少，全市大部分地區已出現中到重度土壤乾旱。