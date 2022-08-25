中韓建交30周年　王毅指推動兩國合作具重要意義

中國國務委員兼外長王毅周三（24日）在北京出席慶祝中韓建交30周年招待會並致辭。王毅指，30年間兩國政治互信持續深化，互利合作成果豐碩，人文交流精彩紛呈；當前世界百年未有之大變局加速演變，中韓過去是、現在是、將來更應該是好鄰居、好朋友、好夥伴。

王毅、南韓外長朴振同日分別在北京、首爾出席「中韓關係未來發展委員會共同報告」提交儀式並致辭。王毅代表提交這報告具有重要象征意義，中韓是隔海相望的近鄰，也是合作共贏的夥伴。建交30年來，中韓關係順應時代潮流，實現跨越式發展，給兩國人民帶來巨大福祉，為促進地區穩定繁榮作出重要貢獻，推動兩國合作行穩致遠具有重要意義。

南韓外長朴振在首爾會場致辭中表示，這份報告具有極其深遠的意義，是未來韓中關係政策制定的重要參考。報告提出，要積極推動兩國多層級戰略溝通，擴大議會、地方、青年交往，促進文化交流，加強數碼、海洋、環境、衞生等領域合作，有助於推動韓中關係向更加成熟、健康的方向發展。韓中兩國未來要秉持和而不同精神，在相互尊重的基礎上深化合作，共謀發展，希望兩國專家在委員會成果和經驗基礎上，繼續加強溝通交流。