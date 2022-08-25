陽澄湖大閘蟹減產成定局　高溫增成本價格升

長江流域持續高溫少雨對內地大閘蟹養殖戶帶來挑戰。炎熱天氣除了令大閘蟹死亡率上升，也令蟹減少脫殼，從而影響體形成長。今年大閘蟹減產雖成定局，但分析指高溫對陽澄湖大閘蟹等湖蟹影響不大。更有不具名蟹農稱，傳聞大閘蟹大量死亡是炒作，企業或平台藉此提價銷售從中取利。

在江蘇省蘇州陽澄湖養蟹30多年的蟹農徐根生表示，今年大閘蟹死亡率確實有所上升，大閘蟹規格普遍縮水，尤其是8両蟹為代表的高檔貨減少，因此他接單很謹慎。他估計今年的蟹要提價一至兩成，原因除高溫之外，柴油、飼料及人工費用也有上升。另有蘇州蟹農稱，網傳當地大閘蟹死亡半數以上有炒作成分，指一些企業或平台靠從農戶收購大閘蟹再轉售給消費者，因此高溫導致大幅減產的傳言有利其拉闊自身利潤空間。

大閘蟹養殖專家、上海海洋大學教授成永旭指出，養殖大閘蟹湖水深一般在2米以上，經暴曬湖面水溫升高，但湖底水溫較低，蟹大都會沉至湖底游動，如果養殖密度低、水環境較好，高溫對湖蟹養殖影響不會太大。興化區有養殖戶表示，原先估計中秋期間4両母蟹和5両公蟹佔產量可達總產量四至五成，但如今看來只有三成左右，而預訂中秋4両和5両肥母蟹的價格已分別漲至每隻150和300元人民幣（約174和348港元），創近年新高。