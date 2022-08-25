內地昨增1634宗本土新冠　上海浦東今起3天2檢

國家衞健委周四（25日）通報，內地周三（24日）新增1,634宗本土新冠病例，包括345宗確診和1,289宗無症狀感染。其中以西藏558宗本土新症佔最多，確診和無症狀感染各有37和521宗；疫情趨緩的海南增526宗，確診和無症狀感染各有217和309宗。

西藏周三舉行疫情記者會時提到，早前印發的《關於做好疫情防控期間困難群眾基本生活保障工作的緊急通知》，提出8項措施保障疫情防控期間困難群眾基本生活。當中包括按照「特事特辦，先行納入」原則，簡化低保、特困申請確認程序；及時足額發放低保對象、特困人員每人600元人民幣（約690港元）的一次性生活補貼；將患新冠肺炎導致基本生活陷入困境的家庭和個人納入臨時救助範圍，加強外來人員救助等。

上海周三新增6宗本土無症狀感染，其中一人是外省返回人員，其餘則在隔離管控中發現。浦東新區將於周四至周六（27日）開展全域全員「3天2檢」，即3天內完成2次核酸檢測，至少相隔24小時。另外，新疆本土新增13宗確診和154宗無症狀感染，宣布新疆日增感染病例開始呈現緩慢下降態勢，疫情初步得到控制。