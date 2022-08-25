殺警案疑點未解　警員或未及拔槍便遇害

台灣台南市周一（22日）發生殺警奪槍案，雖然疑兇已落網，但案件仍充滿疑點。台媒周三（24日）引述台南市警察局內部消息指，遇害警員手掌沒有驗出殘留火藥反應，可能來不及拔槍便遭毒手。

遇害警員涂明誠及同袍曹瑞傑接報有電單車失竊後，駕駛警車從中西區追查到安南區一處公墓附近小路。因警車無法駛入，涂明誠先下車追捕，曹瑞傑則把警車駛到開闊地方再掉頭，怎料先後遭疑兇林信吾殺害。報道指，警方內部懷疑涂明誠進入小路追賊，被埋伏的林信吾突襲，因佩槍有多道保險，涂明誠也許根本未及拔槍便喪命。林信吾接下來可能以涂明誠為肉盾，朝警車開槍及迫曹瑞傑下車後殺害對方。

有知情警官透露，要釐清是疑兇或警員開槍並不困難，可透過射擊持槍手虎口火藥測試、鋁錠採集測試法鑑定。惟台南市警察局長方仰寧表示，兩名警員遺體大量出血，加上送院後以消毒藥水及碘酒沖洗，因此手掌未能驗出火藥反應。林信吾落網後供稱，因被警員噴射辣椒水才失控反擊，期間有警員曾開了一槍示警。方仰寧認為，目前只有林信吾的供詞，批評他的說法倒因為果，警員遇上生命威脅持械反擊相當合理。命案現場確曾有警員辣椒水掉落、使用痕迹。