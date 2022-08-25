台《蘋果新聞網》傳改名　民團憂個資遭搶劫

台灣《蘋果日報》（下稱台蘋）停刊後，傳出《蘋果新聞網》將於本月底「熄燈」，現職員工將全部解僱，改由17LIVE集團始創人潘杰賢成立的龍丞創意有限公司聘用，並另立新平台營運，不沿用《蘋果新聞網》商標。台媒周四（25日）報道，龍丞創意近日已為《壹蘋新聞網》等提出商標註冊。有民團擔心《蘋果新聞網》易手後，其訂戶資料將被「搶劫」，周四將赴立法院開記者會要求文化部督促制訂處理方法。

台媒翻查台灣經濟部智慧財產局商標檢索系統顯示，龍丞創意於本月15日已申請黑線白底蘋果圖作為該公司標章，並申請《壹蘋新聞網》、《Next Apple News》中英文名稱商標，以及蘋果圖分別加中英文名稱的商標，申請類別為網絡影音內容等相關。

《蘋果新聞網》周三（24日）發聲明表示，該公司將封存在職及離職員工、財稅、訂戶及會員資料，也將封存新聞部及資料室所保有的新聞及新聞素材資料等著作財產權資產。台灣文化部周四表示，上月22日已函請台蘋提出個人資料檔案安全維護計劃，或業務終止後個資處理方法，但未獲正面回覆。該公司周四所發聲明雖已提及會員、員工、投稿者等個資處理方式，但仍不夠明確具體。因此文化部已再度去函，要求台蘋10日內提出具體的相關計劃和處理方法。