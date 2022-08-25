台外島明年優先部署防禦系統　應對大陸無人機

台灣陸軍金門防衞指揮部周三（24日）證實，有中國大陸無人機抵近金門上空，近距離拍攝到烈嶼守備大隊的哨所，當地士兵擲石反擊，令外界質疑台軍應對大陸無人機侵擾標準。台國防部回應，綜合考量敵情威脅等因素，各外島以「一點生變、連鎖反應、全面制變」為原則應對侵擾無人機，完成辨識、處理及通報。該部門明年獲裝無人機防禦系統後，將優先分配外島防區運用，以應對灰色地帶威脅。

台國防部周三深夜回應指，台軍各防區依「目獲無人機應變處置作為指導」，除以音響或信號彈示警、回報，同時由戰備兵力就戰術位置，配合警戒兵力實施搜索，防區主官視威脅程度提升戰備等級。針對民用無人機侵擾，台軍已完成遙控無人機防禦系統建案作業，料於明年獲裝後，優提供予配外島防區運用。各級官兵將繼續依「不升高衝突、不引發爭端」原則實施戒備，並運用科技裝備適度採取反制措施，以維護營區整體安全。

另有報道質疑涉事無人機屬民用之說，據指該無人機收到無線電警告後，便迅速飛離。報道指出，目前未知相關警告如何發出，但從民間可取得的商用無人機看來，這不大可能，只有較大型的無人機上才有UHF/VHF頻段，收發無人機操作員和飛航管制塔台間的無線電語音通訊。分析指該無人機雖為民用，但背後可能是解放軍或中方情報機構控制，執行北京使用日益頻繁的灰色地帶戰術。