解放軍戰機南海訓練　試射數十枚空對空導彈

中國解放軍南部戰區海軍航空兵近日組織數十架各型戰機晝夜出動，在南海某空域展開空對空導彈射擊訓練，先後發射數十枚導彈，檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，進一步提升部隊核心作戰能力。

該戰區周四（25日）在官方微博發布訓練畫面，稱是次訓練是緊貼使命任務，對接戰場需求，精心構設實戰化背景。訓練於凌晨4時展開，南部戰區海軍航空兵某團無人機從某軍用機場起飛，爬升至指定高度後，沿着預定航線展開戰場警戒。數小時後，負責投放靶標和實彈攻擊任務的殲轟機和殲擊機陸續從多個機場升空，分別飛向靶場。機師進入攻擊航線後開啟雷達搜索、截獲、瞄準目標，收到射擊指令後，攻擊機編隊立刻發射導彈，完成攻擊後一批批戰機迅速返航並安全落地。

訓練一直持續到中午過後，地面保障人員再次出動為戰機檢查和補給彈藥油料，做好隨時再出動的準備。傍晚隨着機場天氣轉好，預警機快速飛抵預定空域進行引導指揮。入夜後，多架戰機依次升空，展開夜間條件下的空對空導彈實彈攻擊訓練。訓練採用多機種協同，展現高度默契和準確打擊。為保證訓練安全順利進行，該部機關和部隊周密制訂各類方案預案和規定，導調指揮控制流程。