美日指摘圍台演訓　陸稱警示回擊攪局者

中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非周四（25日）在例行記者會上，回應美國和日本官員近日指摘中方軍演，稱解放軍近期在中國台灣島附近開展的一系列軍事演訓活動公開、透明、專業、適度，是對挑釁者、攪局者的警示回擊，是堅決捍衞國家主權和領土完整的正當、正義之舉。

譚克非指出，美日相關言論完全是顛倒黑白、甩鍋推責，中方已多次表明堅決反對的立場。他批評，美國作為這場危機的始作俑者，應當也必須為此承擔全部責任，美方應切實恪守一個中國原則，立即採取措施糾正錯誤，而非加劇台海局勢緊張。他又指日方附和美方涉台消極言行，渲染中國軍事威脅，極不負責任；敦促日方深刻反省自身侵略歷史，停止對中方造謠抹黑。

針對台軍近日開展重炮射擊訓練和無限高導彈試射，並進行反登陸操演，譚克非指搞台獨只會將台灣推入災難深淵，正告民進黨當局和台獨分裂勢力如不收手，陸方將繼續以行動說話，堅決反制。有關美國與印度近期在喜馬拉雅山舉行為期20多天的軍演，又計劃10月在中印邊境附近聯演，譚克非指邊界問題是中印兩國的事，堅決反對第三方以任何形式插手介入。

譚克非另表示，根據國務院、中央軍委徵兵命令，今年繼續實行一年兩次徵兵，其中下半年徵兵工作於本月15日開始，下月中旬起運新兵，下月底結束。徵集對象以大學生為重點，突出各級各類學校畢業生徵集，優先批准理工類大學生和備戰打仗所需技能人才入伍。

此外，美國日前將7間中國相關實體添加到其出口管制清單中。中國商務部發言人束珏婷周四回應，批評美方一再泛化國家安全概念，濫用出口管制等措施，動用國家力量打壓遏制他國企業和機構，中方對此堅決反對。她批評，美方的做法嚴重損害中美企業間正常經貿往來合作，破壞市場規則和國際經貿秩序，威脅全球產業鏈供應鏈穩定。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。