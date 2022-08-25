人蛇集團一條龍誘騙赴柬　警逮8人主嫌躲海外

台灣早前有網民爆料指，一名滯留在柬埔寨、綽號「安哥」的劉姓人蛇集團主嫌，涉嫌以辦護照、住宿、搭機全包「一條龍」的方式，欺騙台灣人赴柬從事詐騙工作。高雄警方搜證追緝，查獲這個集團在台負責招募、代辦及接送的葉姓男子等8名成員，訊後依人口販運、妨害自由、詐欺、恐嚇等罪嫌移送法辦。

台媒周四（25日）報道，網民爆料指家住高雄的劉男是人蛇集團首腦，目前在柬埔寨當人事主管，已騙了200餘名台灣人赴柬。網民指控劉男沒人性，為強迫受害人從事詐騙，對不從者予以電擊、毒打、凌虐及轉賣，希望當局能救出受害者。警方其後證實，數月前劉男已出境前往柬埔寨。警方查出，劉男指使組織成員在Facebook或Instagram張貼炫富照片及散布工作、旅遊等假訊息，誘騙台灣人赴柬，待被害人抵埗後扣留證件並限制自由，被害人若未達工作要求或企圖逃跑，則會被恐嚇及毆打，甚至遭轉賣，或要求被害人向在台家屬求援，付贖金才放人，行徑非常惡劣。

高雄市刑大完成搜證後，向高雄地檢署聲請拘票、搜索票等展開查緝行動，分別在高雄市小港、鳳山等區持帶走人蛇集團幹部葉姓男子、王姓男子、郭姓女會計、代辦護照的郭姓男子、何姓司機、桃園機場吳姓司機、在機場接應的蔡姓、詹姓疑犯到案。調查發現，有多名被害人所辦理的護照都由郭、何二人簽名代領，警方扣查手機、護照、存摺等證物。郭男以離台全程免費、待遇優厚等誘騙被害人，陪同被害人赴柬後即原形畢露，除控制其行動外，也要求家屬付贖金。

駐台記者郭良傑報道