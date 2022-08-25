情殺女學生　美籍黑人前教師二審維持判死

浙江省寧波工程學院美籍黑人前教師沙迪德‧阿布杜梅亭（Shadeed Abdulmateen）因感情糾紛，去年6月殺害校內21歲的大三女生陳某，今年4月一審被判死刑。浙江省高級人民法院周四（25日）二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。

寧波市中級人民法院一審審理查明，當時已婚育有一子的被告阿布杜梅亭於2019年初謊稱離異單身，與陳女建立情侶關係，至去年5月對方多次提出分手，但他不同意並進行言語威脅。被告翌月14日約陳女到寧波市一個巴士站附近交談，並持事先準備的摺刀捅刺、切割陳女頸部和面部數刀，致其失血死亡。寧波市中級人民法院根據犯罪事實、性質、情節和後果，以故意殺人罪判處被告死刑。

一審宣判後，被告提出上訴。浙江省高級人民法院公開開庭審理此案，認為寧波市中級人民法院認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂作出上述裁定。審理期間，法院為被告指派的兩名辯護律師、聘請的翻譯人員、被害人的訴訟代理人均到庭參加宣判，美國駐上海總領事館官員等20餘人旁聽。