美女分析師代表中國選世姐　疑學歷造假惹議

內地「券商美女分析師代表中國區參加世界小姐總決賽」的消息，近日掀起爭議。第71屆世界小姐中國區組委會早前宣布，取消冠軍阮玥的資格，原因是她被舉報學歷造假，隨後宣布由任職券商分析師的秦澤文遞補參賽。惟後來秦澤文被爆在中國區比賽中三甲不入，被質疑有「空降」參賽之嫌。亦有網民舉報她學歷造假，其後世界小姐選美大賽官微將其學歷刪走，並將調查。

「第71屆世界小姐中國區大賽」官方微信公眾號介紹，秦澤文今年25歲，從電腦工程跨界攻讀金融碩士學位，先後加入甲骨文、普華永道等企業實習，又曾在安信證券擔任助理分析師。內媒周二（23日）從安信證券客服獲悉，秦確曾任職於安信證券研究所，但已於今年1月4日辭職。內媒從中證協官網發現，秦自去年8月起在安信證券工作，執業崗位為一般證券業務，也就是說尚未取得分析師資格。

報道指，去年11月16日在第71屆世界小姐中國區大賽中，獲冠亞季軍的分別是來自湖北武漢、於英屬哥倫比亞大學畢業的阮玥，畢業於英國皇家音樂學院的唐蘇蘇，以及畢業於四川電影電視學院的胡可瑜。而在東部、西部、南部、北部、中部各個賽區的獎項得主中，也不見秦澤文的名字。對為甚麼阮玥被取消參賽資格後不是由亞軍補上，內媒至今未獲主辦方回覆。另有網民舉報秦澤文只有本科生學歷，並非碩士生，亦引起賽會關注。秦周三（24日）在其個人微博發文，自稱「普普通通小女孩」，疑似回應近日爭議。