企業限電令延長　全市逾195萬人因旱受災

內地持續高溫導致電力負荷大增，為確保民生用電，多地日前實行「讓電於民」，對企業推出限電令。重慶部分地區從本月14日至24日實施首波限電措施，惟當地在限電令原定結束當日發公告表示，收到有關部門通知，有關限電措施將延長，直至另行通知。持續高溫少雨亦令當地河流斷流、水庫乾涸。截至周二（23日），該市累計因旱受災人數已逾195萬人。

重慶當局周三（24日）傍晚發通知指出，由於近期該市晴天高溫天氣仍將持續，電力供應形勢依然嚴峻，為確保電力供應安全有序，守好民生用電底線，堅決不發生拉閘限電，決定從當日午夜12時起繼續實施工業企業「讓電於民」，結束時間根據高溫天氣和用電負荷變化情況及時調整並另行通知。有台媒周四（25日）引述當地台商稱，當局意思就是「且戰且走」，看何時降雨，才能決定水電何時恢復。

內媒周四引述重慶市水利局消息稱，連晴高溫已導致當地197條河流斷流、90座水庫乾涸，全市累計農作物受災面積逾23萬公頃，直接經濟損失超過21億元（人民幣，下同，約24億港元），涉及36個區縣。該市北碚區上周四及五（18及19日）連續出現45℃的極端高溫。中央氣象台周五預測，未來3日四川盆地、江南等地的高溫天氣持續，直至下周一（29日）出現降雨才解除。據重慶市農業農村委員會消息，目前全市各級財政已投入抗旱資金約9,000萬元（約1億港元），出動5,300多人、3,200多輛送水車等物資裝備；並準備人工降雨高炮彈近1.4萬發、火箭彈650枚，適時開展抗旱增雨作業。