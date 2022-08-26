假車禍擄殺已婚美女店長　惡漢逃死遭判囚終身

台灣屏東縣去年4月發生一宗駭人聽聞的「假車禍、真擄殺甜美人妻」命案，55歲男子黃東明追求29歲已婚的女店長不成，竟製造假車禍將她撞倒，再綑綁至空屋內，親吻她後任其死亡。案經屏東地方法院審結，合議庭法官周四（25日）依妨害自由、殺人等罪判黃無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。死者家屬不滿判決，表明計劃上訴。

判決指出，黃東明因愛慕長相甜美的某通訊行曾姓女店長，竟不顧曾女已婚，多次到通訊行假借辦門號續約、設定帳戶等理由，接近和騷擾曾女，對方不斷拒絕，且向警方提告控訴黃男騷擾，黃男卻因此由愛生恨。

黃男於去年4月8日晚上10時許，駕駛向不知情友人借來的私家車，前往曾女任職的通信行，等對方下班騎電單車回家時，一路尾隨到萬丹鄉1號橋。黃男突然開車撞傷曾女致其昏迷。黃男其後把曾女擄上私家車後座，載到屏東市區某空屋，將她綑綁在屋內，完全斷絕她向外求助的機會，甚至趁機親吻其嘴唇，再任其死去。

檢警偵訊時，黃男避重就輕、說詞反覆，聲稱患有躁鬱症須吃藥，甚至裝傻企圖騙過警方。曾女家屬指控黃男企圖以患精神疾病為由，逃避刑責。檢察官在庭上指控黃男惡性重大，犯後飾詞狡辯、態度惡劣至極，建請法官從重量刑。曾女丈夫得知黃男被判無期徒刑後，直指這不是家屬期望的結果，希望法院判處死刑，將和律師討論提起上訴。

駐台記者郭良傑報道