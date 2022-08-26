內地昨增1501宗本土新冠　健康申報改版非放鬆防疫

國家衞健委周五（26日）通報，內地前一日新增1,501宗本土新冠病例，包括262宗確診和1,239宗無症狀感染，當中新症最多地區為西藏527宗和海南396宗。內地周四（25日）宣布將於下周三（31日）啟用第九版出入境健康申明卡，取消對出入境者核酸檢測訊息的申報要求，海關總署相關負責人否認有關改動是放鬆防疫要求。

西藏疫情仍於高位徘徊，周四新增本土病例分別為83宗確診和444宗無症狀感染。截至周三（24日），自治區應急管理廳下達指令46次，調撥救災帳篷、折床、棉被、防潮墊等各類應急物資近3萬件/套。海南新增本土確診和無症狀感染病例各111和285宗，該省通報三亞疫情形勢趨好，海口等7市縣經評估已實現社會面清零目標，其他市縣已無新增病例或處於下降態勢。該省持續推進旅客安全有序離島，累計送返旅客近20萬人。

海關總署口岸監管司負責人周五回覆記者查詢時表示，健康申明卡改版旨在提高申報效率。根據國務院聯防聯控機制規定，旅客入境前需按照外事部門要求提供核酸檢測無感染證明方可登機，入境時需接受海關檢疫，入境後由地方聯防聯控機制實施隔離醫學觀察。負責人指出，因此入境疫情防控要求沒有實質變化。