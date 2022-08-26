國台辦批民進黨加劇兩岸緊張　承諾助在柬台人

正在中國大陸訪問的台灣國民黨副主席夏立言，周四（25日）晚在上海與國台辦副主任陳元豐會面。大陸官媒周五（26日）報道，陳元豐強調當前台海形勢陷入緊張動盪的根源，在於民進黨當局不斷謀「獨」挑釁和外部勢力加緊「以台制華」。國民黨同日表示，陸方承諾將協助在柬埔寨受困台人。

報道稱，陳元豐與夏立言一行人會面時，回顧過去兩黨推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定的重要成果。雙方一致認為，兩岸關係愈是複雜嚴峻，兩黨愈應加強交流溝通在既有基礎上共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展。陳表示，大陸一向高度重視台灣同胞的利益福祉，除保障和維護在大陸學習、工作、生活台胞的合法權益，對於海外台胞，包括近期在東南亞一些國家遭詐騙受困的台胞，陸方願積極採取領事保護措施並提供救助。

國民黨周五表示，對在柬埔寨遭遇困難的台灣民眾，陸方未來將直接提供聯絡電話等方式積極協助。就台胞、台生、台商關心的增加航點及恢復小三通，陸方樂觀其成。外傳海峽兩岸經濟合作架構協議與早收清單將終止，陸方表示不希望看到因兩岸關係惡化影響上述合作。對外傳夏立言周五將與上海市副市長宗明會面，國民黨黨務人士稱沒聽聞。