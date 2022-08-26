發電量最高可供40%　三台縣機關每日限時停電

對於民眾反映的近期頻繁停電問題，四川省綿陽市三台縣發展和改革局周四（25日）表示，當前發電廠發電量僅達到30%至40%。由於居民生活用電負荷飆升，縣委政府已要求各級機關企事業單位帶頭節約用電，自上周四（18日）起，每天中午12時至下午2時和下午6時至翌日早上8時，全縣所有機關全部停電來保民生。

三台縣相關部門表示，四川省7月以來遭遇60年一遇的極端高溫天氣，當地自本月7日起最高氣溫達40℃以上。該縣面臨歷史同期最高極端氣溫、歷史同期最少降雨量、歷史同期最高電力負荷的嚴峻局面，高溫災害與旱災並行，電力供需矛盾極突出，用電負荷持續攀升。目前居民用電負荷需求已逾34.5萬千瓦，但永安電力公司在縣域內與國家電網最大電力負荷只有23萬千瓦。

針對近期電力供應形勢，三台縣委政府要求永安電力公司加強機組的維護，優化電力調度方案，最大限度保障民生用電。當局引導工業企業錯峰生產、避峰生產，讓電於民；要求各級機關企事業單位帶頭節約用電；暫停建築工地、景觀照明和燈光秀的用電等。縣委縣政府已成立讓電於民節約用電工作專班，每天派員開展督導檢查全縣鎮鄉商戶、娛樂等限電宣傳工作。